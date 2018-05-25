"Знаю, что нужно делать": Порошенко сделал заявление о российской агрессии в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что знает, как обеспечить мир и свободу Украине в следующие пять лет.

По словам главы государства, у него есть виденье восстановления страны, передает "Интерфакс".

"Я имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет. Каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечивать повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику и привлекать инвестиции, и каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", - заявил президент на заседании Национального инвестиционного совета.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе заседания Национального инвестиционного совета Порошенко отметил, что впервые в Украине работает команда, которая обеспечивает выполнение всех договоренностей с МВФ.