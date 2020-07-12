Знаменитая Сорочинская ярмарка оказалась под угрозой из-за коронавируса

Проведение Сорочинской ярмарки в Полтавской области оказалась под угрозой из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

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Как сообщается на официальном сайте Полтавской облгосадминистрации, об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя ОГА Дмитрий Лунин.

"Не могу сказать – будет ярмарка или нет? Еженедельно проводим заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на которых принимаем решение по ситуации с коронавирусом", – рассказал он.

По мнению чиновника, проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона.

"У нас нет внутриобластного распространения инфекции. А на ярмарку приедут люди из других регионов. Поэтому, есть определенные риски", – пояснил Лунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в разгар пандемии открыла ярмарку на Красной площади.