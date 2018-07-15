Знал, что болен: в Украине мошенник цинично обокрал годовалого ребенка

В Кировоградской области мошенник обчистил счет годовалого Дани Калько, которому родители собирали деньги на лечение.

Семье нужно было 20 тысяч евро на кохлеарный имплант, который мог вернуть малышу слух. И мать младенца Ирина Калько обратилась к журналистам за помощью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Просто невероятное количество. Буквально сразу после того, как был показан сюжет, мне звонили люди со всех уголков нашей Украины, всех городов, поддерживали и уверяли, все у нас будет хорошо, и насколько они смогут помочь, насколько и будут помогать", - рассказала она.

Мошенники также посмотрели сюжет о больном мальчике и сказали его матери, что хотят помочь. Для этого они потребовали информацию и номера телефонов близких людей, которые могли бы подтвердить данные о семье. После этого номер был ими присвоен, и воры получили доступ к банковской карте.

Даня и Ирина Калько скриншот

Следователи устанавливают точную сумму украденного. Полиция уже задержала 30-летнего жителя Кировоградской области. Он научился такому виду мошенничества в тюрьме.

"Я знал, что ребенок болен, что они просят помощи материальной. Нет мне прощения, я плохо поступил. Я возмещу", - пообещал преступник.

Но следователи ему не верят. Мошеннику будет объявлено подозрение, а после избрана мера пресечения. Специалисты напомнили гражданам Украины, что передать номер телефона, на который оформлена банковская карта, не безопасно. Более того, нельзя сообщать данные с обратной стороны карточки, где есть CVV-код.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались мошенники, ворующие данные банковских карт.