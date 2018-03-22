Знакомый сценарий: США сравнили отравление Скрипаля с захватом Крыма

В Государственном департаменте США сравнили реакцию России на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и оккупацию Крыма.

Как написала в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, в обоих случаях просматривается один и тот же сценарий.

"США и Великобритания были правы, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение нервнопаралитическим веществом. Попытки отрицания ответственности похожи на знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т.д.", - сказано в сообщении представителя Госдепа.

Как сообщал "Обозреватель", Москва считает террористическим актом против россиян нападение на Скрипаля.