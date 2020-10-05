Значительные дожди и грозы: синоптики сказали, где в Украине во вторник ждать непогоду

Погода в Украине во вторник, 6 октября, в большинстве областей будет сухой, но в некоторых регионах ожидаются осадки.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, ветер юго-восточный 7-12 м/с, на крайнем востоке возможны порывы 15-20 м/с.

В западных, Винницкой, Житомирской, днем в Киевской областях дожди, местами с грозами. Днем в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди. На остальной территории сухо.

Температура воздуха по стране ночью будет колебаться от 9 до 14 тепла, на юге Одесской области +15+19, на востоке +5+10.

Днем от 17 до 22 тепла, в южных областях до 25 градусов.

В Киеве 6 октября днем от 19 до 21 тепла, ночью +12+14.

Прогноз погоды в Украине на 6 октября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировал на этой неделе похолодание на 2-4 градуса, а также умеренные дожди в Украине.