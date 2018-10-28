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Злой одессит
Злой одессит
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''Злой'' украинский Ми-2: как модернизируют вертолет

12.1т

Буквально на днях в свободном доступе оказались материалы, посвященные вариантам модернизации вертолета Ми-2 компанией “Мотор Сич”.

О том, что этот советский многоцелевой вертолёт, который разработали ещё в 1960-х годов прошлого века и запустили в серию в 1965 году, модернизируют с учетом требований АТО, известно было давно, но как оказалось, вариантов модернизации у Ми-2 в его боевом варианте более чем достаточно для целого ряда ситуаций, где применение подобного ударного воздушного средства будет вполне уместным и эффективным.

Так, Ми-2МСБ получил аж целых 4 варианта боевого оснащения, а именно: с 2х8 блоками неуправляемых (корректируемых) ракет и 2 автоматическими гранатомётами (как вариант 30-мм КБА-117); с двумя крупнокалиберными пулеметами (как вариант 12,7-мм НСВ либо вариации); с 2 гранатометами и 2 ЗРК; с 2х4 ПТРК (как вариант ПТРК “Барьер-В”) и 2 крупнокалиберными пулеметами.

Как известно, Ми-2 использовался в основном для выполнения гражданских задач, однако его применение как боевой единицы никогда не исключалась. Этот вертолет был модернизирован на мощностях “Мотор Сич” до модификации МСБ в конце 2000-х – был установлен двигатель АИ-450М и усовершенствована системой управления, а процесс модернизации запущен с 2011. А в августе 2017 “Мотор Сич” освоил производство Ми-2 в модификация “Надія”.

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Конечно, для серьезных воздушных операций, Ми-2 не годится, поскольку не является полноценным ударным боевым вертолетом, но для выполнения полицейских миссий, либо оказания поддержки с воздуха локальных операций это весьма эффективный вариант, с достаточно разнообразным спектром оказания огневого сопровождения боевых групп. Причём учтены разнообразные варианты, как с поражением живой силы, ББМ, танков, так и воздушных целей.

Как его реализуют, покажет время. Но то, что этот вертолет эксплуатируется (и в перспективе – производится, в варианте “Надія”) не только в Украине, но и более чем в 30 странах мира, вариант подобной модернизации вполне возможно заинтересует и иностранных заказчиков.

''Злой'' украинский Ми-2: как модернизируют вертолет

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Автор
Злой одесситЗлой одессит
Тема
вооружения
Место
Украина
Источник
Источник:ЖЖ Злого Одессита
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
На этом гвинтокрыле украинцы-нерабы полетят в нату
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Малахов Егор
Малахов Егор
Уже все давно во всем мире знают, что Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Ого, 50-летний советский вертолёт, теперь зовётся "''Злой'' украинский Ми-2"? Какая-то заплесневелая вундервафля! Хотя, при хохляцкой-то нищете...:)
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