Когда Крым был в составе свободной и независимой Украины, известен он был не только как туристическая Мекка с сомнительным качеством услуг и внеземным ценообразованием, но и как полуостров с республикой в республике. Речь в данном случае идет о Республике КаZантип, масштабном, ежегодном рэйв-фестивале.

КаZантип собирал под своей крышей, а точнее на 14 танцполах, размещенных на 15 гектарах пляжей, сотни ди-джеев и обеспечивал Крым дополнительной туристической посещаемостью до 100 тысяч и более, любителей электронной музыки.

КаZантип был культурным феноменом. Феноменом, вышедшем за пределы Украины, и ставшим известным по всему миру. Но, 2014-й год все изменил. Оккупация Крыма поставила крест на фестивале, приносившем серьезную как финансовую, так и репутационную пользу полуострову.

Что же из себя представляет Республика КаZантип на 5-й год оккупации, можно увидеть по фотографиям, которые намедни были опубликованы в социальных сетях посетителями этого рэйв-кладбища. Ржавеющего и растащенного по частям местными любителями металлолома и боярки.

Умершая республика внутри умирающего полуострова, прибившегося к загаженной гавани. Печальный финал яркого явления, о котором мало кто мог подумать в не таком уж и далеком 2013-м.

Затем фестиваль пытался переехать в Одесскую область — на популярный курорт Затока. Однако, там он просуществовал всего один сезон.

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