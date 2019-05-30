ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогерВсе статьи автора

Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"

1.1т

Когда Крым был в составе свободной и независимой Украины, известен он был не только как туристическая Мекка с сомнительным качеством услуг и внеземным ценообразованием, но и как полуостров с республикой в республике. Речь в данном случае идет о Республике КаZантип, масштабном, ежегодном рэйв-фестивале.

КаZантип собирал под своей крышей, а точнее на 14 танцполах, размещенных на 15 гектарах пляжей, сотни ди-джеев и обеспечивал Крым дополнительной туристической посещаемостью до 100 тысяч и более, любителей электронной музыки.

Новости
Новости Крымнаша. Иллюзия величия русского "мира"

КаZантип был культурным феноменом. Феноменом, вышедшем за пределы Украины, и ставшим известным по всему миру. Но, 2014-й год все изменил. Оккупация Крыма поставила крест на фестивале, приносившем серьезную как финансовую, так и репутационную пользу полуострову.

Что же из себя представляет Республика КаZантип на 5-й год оккупации, можно увидеть по фотографиям, которые намедни были опубликованы в социальных сетях посетителями этого рэйв-кладбища. Ржавеющего и растащенного по частям местными любителями металлолома и боярки.

Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"

Умершая республика внутри умирающего полуострова, прибившегося к загаженной гавани. Печальный финал яркого явления, о котором мало кто мог подумать в не таком уж и далеком 2013-м.

Затем фестиваль пытался переехать в Одесскую область — на популярный курорт Затока. Однако, там он просуществовал всего один сезон.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Злой одесситЗлой одессит
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Информационное сопротивление
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
2
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-