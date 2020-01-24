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25 января • обновлено в 02:19
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Злобные бабки, алкаши и грязь: всплыли редкостные фото наследия СССР

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В сети опубликовали редкие фото российских городов после развала СССР.

Снимки были сделаны двумя фотографами – Жаном-Полем Гийото и Александром Чекменевым в период начала девяностых годов. Фото в ЖЖ выложил Максим Мирович.

"С точки зрения быта какой-нибудь 1992 пост-советский год мало отличался от советских 1989 или 1990-го – у людей в квартирах были те же убогие интерьеры, по улицам ездили те же ржавые советские машины, а дымящие советские заводы точно так же отравляли воздух – просто в совке всё это показывать было не принято/нельзя, а с концом совка – показывать стало можно", – написал пользователь.

На снимках запечатлен весь ужас наследия СССР. После развала Союза Россия была на грани нищеты, на улицах было полно алкоголиков и уличных торговцев. Фотографы Гийот и Чекменев делали фото на улицах Москвы и других городов.

Россия после развала СССР

Россия после развала СССР

ЖЖ Максим Мирович

Россия после развала СССР

Россия после развала СССР

ЖЖ Максим Мирович

Россия после развала СССР

Россия после развала СССР

ЖЖ Максим Мирович

Уличная торговля

Уличная торговля

ЖЖ Максим Мирович

Пенсионеры

Пенсионеры

ЖЖ Максим Мирович

Распитие алкоголя на улице

Распитие алкоголя на улице

ЖЖ Максим Мирович

Закрытый магазин в Москве

Закрытый магазин в Москве

ЖЖ Максим Мирович

Алкоголики на улицах

Алкоголики на улицах

ЖЖ Максим Мирович

Россияне в авто

Россияне в авто

ЖЖ Максим Мирович

Россияне после развала СССП

Россияне после развала СССП

ЖЖ Максим Мирович

Россия после развала СССР

Россия после развала СССР

ЖЖ Максим Мирович

Российская провинция

Российская провинция

ЖЖ Максим Мирович

Очередь в магазине

Очередь в магазине

ЖЖ Максим Мирович

Россия после развала СССР

Россия после развала СССР

ЖЖ Максим Мирович

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились уникальные фото о жизни людей в СССР. Их автором является обычный житель села в Молдове Захарий Кушнир, который умер в 1993 году.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Теги
Новости России СССР
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
У славном городе Киеве и сейчас так. Приезжаешь - как будто в СССР вернулся!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россия давно все это пережила и ушла далеко вперёд. Чего не скажешь про Украину.
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