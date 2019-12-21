Американский политолог Николай Злобин показал в сети фото с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым и разозлил пользователей.

Снимок появился на его странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Публицист пообещал подарить пользователю, который придумает самую интересную подпись к кадру, книгу, написанную в соавторстве с рупором Кремля.

Злобин и Соловьев Facebook Николая Злобина

В комментариях устроили настоящую дискуссию, засыпав Соловьева нелестными отзывами.

"Подпись будет такая: "Экая же вы бесстыжая дрянь, Николай. Бог вас пронёс, что вы ни разу не попались мне на глаза в Вашингтоне. Старайтесь не попадаться и дальше". А одну из ваших общих книг засуньте вашему соавтору в задницу, от моего имени", – отреагировал известный журналист Сергей Пархоменко.

Известного политолога разнесли за кадр с Соловьевым

"Как вы ему руку пожымаете", "Я вижу только одного человека, извините", "Злобин с Говнюшонком", "Дер*мо мозга заразно, остерегайтесь", "Не имей друзей, которые бы уступали тебе в моральном отношении", "Соловьев – вор и подлиза, для таких людей нет ничего святого", "Исключительная мерзость", "Зачем я это вижу?", "Бл*два, подойдет?", "Портрет с г*вном", "О Боже, с таким дер*мом", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка публично поставила на место топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

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