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1 февраля • обновлено в 16:59
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Зимы уже не будет? Сурок Тимка предсказал прогноз погоды в Украине: фото и видео

1.1т
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Харьковский сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля, предсказал затяжную весну и новую бесснежную зиму.

Как передает Укринформ, свой прогноз сурок сделал на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина.

"Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит не раньше 15 марта", – сообщила сотрудница биостанции Надежда Токарская.

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Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

ukrinform

Также организаторы Дня сурка попытались определить погоду на следующую зиму и выяснить, будет ли снег. Тимку запустили на столик с двумя надписями и он несколько раз выбрал вариант без снега.

Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

ukrinform

Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

ukrinform

Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

ukrinform

Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

Сурок Тимка предсказал погоду в Украине

ukrinform

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Харьков
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Livesey David
Livesey David
Всё из Америки копируют, нищeбрoды кaстрюлeголoвыe. ))
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