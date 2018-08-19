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Зимы не будет вообще: ученые напугали прогнозом по Украине

20.3тЧитать новость на украинском

Для юга Украины вскоре может утратить актуальность такое понятие как "климатическая зима" (наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля).

Об этом рассказала член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская, пишут "Факты". "Есть такое научное понятие, как „климатическая зима“. Она наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Так вот, в середине нынешнего столетия зимы на юге Украины не будет вообще", — заявила ученый.

И хотя количество осадков, выпадающих в нашей стране за год, останется примерно на нынешнем уровне, основная их часть будет приходиться на зиму и весну, объясняет Краковская.

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По ее словам, летом увеличится вероятность засух, и одновременно возрастет количество кратковременных, но очень интенсивных дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, климат в Украине пока остается умеренно континентальным, однако некоторые колебания все же наблюдаются.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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