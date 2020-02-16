"Зимы не будет": названы последствия глобального потепления в Украине

В Украине в результате глобального потепления морозные и снежные зимы станут редкостью, а в южных регионах температура перестанет опускаться ниже нуля.

Об этом рассказала изданию "Факты" член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, ученый-метеоролог Светлана Краковская. По ее словам, в отдельные годы будут мороз и снег, но количество теплых зим станет увеличиваться.

Метеоролог спрогнозировала, что количество осадков в Украине останется примерно на нынешнем уровне, но основная их часть будет выпадать в холодный сезон. Лето и осень станут более засушливыми. Еще засушливее и жарче будет климат на юге Украины.

"В метеорологической науке существует понятие "климатическая зима". Это когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Все идет к тому, что, начиная с середины этого столетия, в южных областях Украины климатической зимы не будет", - рассказала она.

Краковская также заявила, что до конца нынешнего столетия лесная зона отодвинется на север в Беларусь, а во многих регионах Украины, кроме Карпат, сосны станут редкостью.

"И все же последствия глобального потепления сказываются на нашей стране еще не очень сильно - главным образом, благодаря ее географическому положению. Так, в Украине температура летом не поднимается до 40-50 градусов, как это в последние годы бывает в странах Западной Европы. У нас относительно редки разрушительные стихийные явления - ураганы, смерчи, затяжные ливневые дожди", - добавила эксперт.

radio.cz

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

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