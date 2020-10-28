Зимние каникулы 2020-2021 в Украине: когда и сколько будут отдыхать дети

В 2020 году зимние каникулы, согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, приходятся на период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Так, начало каникул выпадает на пятницу, 25 декабря. В этот день отмечается католическое Рождество – это государственный выходной в Украине. Вернутся за парты украинские школьники в понедельник, 11 января 2021 года.

Таким образом, продолжительность каникул составит 17 дней. При этом каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять даты каникул, поэтому в регионах они могут различаться. Кроме того, дата может зависеть от эпидемической ситуации в том или ином регионе и в стране в целом.

Как известно, адаптивный карантин из-за эпидемии коронавируса в Украине продлили до 31 декабря.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда будут каникулы в 2020-2021 учебном году и сколько будут отдыхать школьники. Школы в Украине, как правило, организовывают каникулы каждый квартал, при этом продолжительность их в течение учебного года не должна превышать 30 дней.