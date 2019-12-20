Зима возвращается: синоптики пообещали похолодание в Украине

В Украине в пятницу, 20 декабря, будет наблюдаться плавное похолодание.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура в северных, центральных и восточных областях понизится ночью до 2° тепла - 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

Осадки не предвидятся. В большинстве областей, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Похолодание в Украине Иллюстрация

В Киеве 20 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что похолодание в Украине ожидается 23-24 декабря.

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