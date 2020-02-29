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29 февраля • обновлено в 11:55
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Зима вернется в Украину в марте: синоптик пообещал до 15° мороза

10.9т
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В марте Украину накроют холода, пройдут дожди с мокрым снегом. Также местами ударят морозы до -15 градусов.

Потепление до +10 ожидается только к концу месяца, рассказал для "24 канала" народный синоптик Леонид Горбань.

"В марте вернется зима. Будет холодно, морозы достигнут -12 ...– 14 ...– 17 градусов. Настоящая весна придет только с 24 числа", – сообщил метеоролог.

Горбань пояснил, что в начале марта будет плюсовая температура, столбики термометров покажут +7 +8 градусов тепла. Однако уже с 9-10 марта в страну придут морозы, в регионах пройдут дожди с мокрым снегом.

Погода в Украине

Погода в Украине

Самые сильные холода ожидаются 14-17 марта, когда температура опустится до -12-14 градусов. Из-за выпадения снега на дорогах возможен гололед.

При этом с 20 марта температура воздуха поднимется до -7-8 градусов, но снегопады продолжатся.

Потепление начнется лишь с 25 марта, когда воздух начнет прогреваться до +3 +7 градусов, а 30-31 марта – до +11 +12 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Теги
снегопад погода
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