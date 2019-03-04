Зима вернется: синоптик предупредила о похолодании в Украине

В Украине со среды, 6 марта, ожидаются температурные качели: после значительного потепления среди недели на выходных снова похолодает.

"6 марта — похолодание. 7, 8 марта — потепление. 9, 10 марта, на Шевченковские дни, — похолодание", — дала прогноз синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Однако эти перепады температур будут незначительными.

"Все эти колебания будут незначительными, голову и сосуды доводить до бешенства прыжками атмосферного давления, сильным ветром и набегами облачности, но так, чтобы сильно контрастно, то нет", — отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские синоптики пообещали теплую весну, которая удивит рекордной жарой и резкими перепадами температуры.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!