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17 марта • обновлено в 17:05
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Зима в Украине будет опасной, а лето - экстремальным: появился долгосрочный прогноз погоды

1.5т
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Опасная зима и экстремальное лето ожидают в будущем Европу, и Украину в том числе, из-за необратимых изменений климата.

Об этом пишет Worldatlas.com. Отмечается, что в будущем нас ожидают засухи, наводнения и адская жара.

"Поскольку температура поднимется выше среднего мирового уровня, в Арктическом море и Гренландии будет меньше льда, меньше районов вечной мерзлоты, а также будет повышенный риск утраты биоразнообразия, и жизнь тех, кто живет в Арктике, будет в опасности", – говорится в статье.

Также указано, что научные исследования сообщают об увеличении количества жарких дней и жарких ночей, а также сильных волнах тепла.

Погода в Европе

Погода в Европе

Иллюстрация

"Прибрежные регионы будут иметь более высокую температуру поверхности моря, и многие морские виды будут мигрировать в северных частях моря, что приведет к увеличению мертвых зон", – поясняет автор публикации.

При этом отмечается, что зимы в таких условиях станут куда опаснее. "Горные районы будут испытывать более высокие температуры, заставляя животных и растения мигрировать на более высокие высоты, подвергая опасности их виды. В средиземноморском регионе будет больше засух, лесных пожаров и дождей", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...жизнь тех, кто живет в Арктике, будет в опасности", – говорится в статье..." // А кто а Арктике живёт, если она необитаема, во всяком случае для людей. И ещё. Если Украину ждут засухи, то как ставка на сельское хозяйство для процветания страны? Какой экспорт продовольствия, тут самим бы хватило. Или очередной голодомор будет типа 2033 года, что лет спустя.
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