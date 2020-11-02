Зима в Украине будет аномально теплой: синоптик дала прогноз

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух обещает зиму с сюрпризами.

По ее словам в интервью OBOZREVATEL, и нынешняя зима тоже будет аномальной, как и прошлая.

"По прогнозами мировых климатических центров ожидается, что средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем начале этого столетия. Такой же прогноз давали и в прошлом году. Но есть некоторые нюансы", – говорит Балабух.

По ее словам, на погоду в Украине будет сильно влиять холодное течение в тропиках Тихого океана.

"Когда оно развивается, то наблюдается похолодание. И оно влияет на общую циркуляцию атмосферы. В результате это приводит к тому, что усиливаются меридиональные процессы над Европой. Это приводит к тому, что может быть очень тепло как для зимы. Но могут быть и вторжения холодного воздуха. Поэтому кратковременные морозы не исключаются", – предупреждает климатолог.

Еще один процесс в тропиках – это фазы двухгодичного колебания ветров.

"Сейчас оно находится в западной фазе, в соединении с течениями они повышают вероятность вторжения как потоков холодного воздуха, так и потоков теплого", – отмечает Балабух.

Что касается осадков, то их дефицит в Украине будет сохраняться.

"Мы видим, что у нас начался очень серьезный засушливый период. С мая прошлого года атмосферная засуха перешла в гидрологическую. Кратковременные осадки сменили ситуацию только на западе Украины. А на востоке ситуация не меняется. Надеяться на большие осадки не приходится. И даже если они будут, они не перекроют дефицита воды, который уже сформировался", – поясняет Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный синоптик Леонид Горбань поделился своими прогнозами на ноябрь и декабрь. По его данным, последний месяц осени еще порадует украинцев теплом.