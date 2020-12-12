Зима в декабре снова пришла неожиданно

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Общество / Мнения
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Зима в декабре снова пришла неожиданно

Страна абсурда.

Когда прошу помочь госпиталям и фронту, многие кричат " А где государство? Мы платим налоги и не должны помогать".

Когда пишу, что у меня во дворе каток и не видно ни одного коммунальщика, кричат, что коммунальные службы не справляются, проявите гражданскую позицию и помогите себе сами.

Гололед в Киеве

Помочь армии – это не гражданская позиция? А коммунальщики за счет чего получают зарплаты, не простые граждане им платят? Неожиданно пришла зима в декабре, прогноз погоды не работает, все ждали пляжную погоду, а тут – нате вам, гололёд!

Сегодня в супермаркетах скупили всю соль, люди помогают себе сами. Мне бы очень хотелось, чтобы шибко кричащие умники побывали в отделении травматологии и посмотрели, какие бывают переломы у людей во время гололеда. Разбитые головы, сломанные руки, ноги, шейки бедра, а это многочисленные операции и долгие месяцы восстановления. Пожилые люди могут и не перенести подобное. За стоимость я вообще молчу.

Сколько еще аварий на дорогах и сколько травмированных?!

Конечно не хватает людей в коммунальных службах, кто туда пойдёт, когда у них мизерные зарплаты. Только начинаешь ругать дворников за грязь во дворе и парадном, а они тебе " за такую зарплату я не собираюсь утруждаться". Зато депутаты местных советов могут себе позволить роскошную жизнь. Когда граждане страны считают, что мы сами должны рубить лёд и справляться с зимней стихией, при этом оплачивать коммуналку, то почему бы чиновникам не плевать на нас?

Страна абсурда.

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Источник:Фейсбук Натальи Юсуповой
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