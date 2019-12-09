Зима отменяется? В Украину идет потепление до +13

В Украине в течение недели ожидается теплая как для декабря погода. Температура воздуха может достигнуть +13°.

Самыми теплыми будут Одесская и Николаевская области, сообщает Укргидрометцентр. Существенных осадков при этом не ожидается.

На Закарпатье при этом во вторник ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.

Температура ночью -3...+2°, днем +2…+7°, а в Одесской и Николаевской областях +8…+13°. В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем +4…+6°.

В среду, 11 декабря, на Закарпатье и на Прикарпатье ожидается дождь и мокрый снег; на остальной территории Украины без осадков. Температура ночью -3...+2°; днем 0…+5°, в Одесской области до +8°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем +2…+4°.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.

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