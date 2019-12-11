Зима отменяется: синоптики дали неожиданный прогноз погоды в Украине

В Украине в четверг, 12 декабря, ожидается сухая погода – страна все еще находится под действием антициклона.

При этом морозов в Украине не предвидится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха ночью от небольшого минуса до маленького плюса, днем ​​+2…+5 градусов, на юге +6…+9 градусов", – рассказала она.

Также Диденко добавила, что днем ожидается порывистый юго-восточный ветер, также в Украине будет туман.

"В Киеве завтра будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3 градусов", – уточнила синоптик.

По ее словам, потепления стоит ждать со следующей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украину ожидают непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

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