Главная Новости
11 декабря • обновлено в 13:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Зима отменяется: синоптики дали неожиданный прогноз погоды в Украине

3.3т
Читать материал на украинском

В Украине в четверг, 12 декабря, ожидается сухая погода – страна все еще находится под действием антициклона.

При этом морозов в Украине не предвидится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Новости
В Украине из-за погоды объявили "желтый" уровень опасности

"Температура воздуха ночью от небольшого минуса до маленького плюса, днем ​​+2…+5 градусов, на юге +6…+9 градусов", – рассказала она.

Зима отменяется: синоптики дали неожиданный прогноз погоды в Украине

Также Диденко добавила, что днем ожидается порывистый юго-восточный ветер, также в Украине будет туман.

"В Киеве завтра будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3 градусов", – уточнила синоптик.

По ее словам, потепления стоит ждать со следующей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украину ожидают непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги