Зима близко: синоптики назвали даты похолодания в Украине

В Украину идет похолодание, и уже в начале новой недели граждане почувствуют приближение зимы.

Об этом свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра. В понедельник, 18 ноября, по всей территории страны ожидается переменная облачностью.

В западных областях температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем прогреется до +10… +13. В восточных областях ночью ожидаются заморозки: до -3 градусов, а днем распогодится до +9. В центре ночью столбик термометра опустится до +5, зато днем ожидается до +8. На юге ночью покажет +2… +6 градусов, днем – до +13. В Киеве температура ночью – +1… +3, днем – +5… +7 без осадков.

Во вторник, 19 ноября ожидается переменная облачность. В западных областях сохранится теплая погода: ночью +5… +7, днем +11… +14 градусов. В восточных областях ночью будет прохладно, до -4 градусов, зато днем прогреется до +7. В центре ожидаются +1... +3, днем прогреется до +9. На юге тоже станет холоднее: ночью +2… +5, днем +8… +12. В Киеве ночью ожидается 0… +2, днем +7… +9.

В среду, 20 ноября, тенденция к похолоданию сохранится. В западных областях ночью столбик термометра опустится до +5 градусов, днем +9… +13, без существенных осадков. В восточных областях ночью до -4, днем +2… +4. В центре ночью ожидается +1... +4, днем до +8. На юге ночью +2… +5, днем +4… +10.

В четверг, 21 ноября, погода начнет портиться. В западных областях ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +4… +6, днем +8… +10. В других регионах Украины осадков пока не будет. В восточных областях столбик ночью жители почувствуют приход зимы: -6… -8, днем прогреется до +3 градусов. В центре также ночью ожидается минусовая температура – до -2, днем +2.. +5. В южных областях ночью столбик термометра опустится до +1 градуса, днем потеплеет до +6.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптиков, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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