Зима без снега в Украине: эколог дал неутешительный прогноз

Зима без снега в Украине может не только привести к сокращению урожая, но и ударить по всей пищевой цепочке, ведь в природе все взаимосвязано.

Об этом предупредил глава Национальной Экологической Рады Украины Александр Чистяков, пишет "Информатор". По его словам, таяние снега весной способствовало размножению комаров и других насекомых.

Зима без снега в Украине Иллюстрация

"Сейчас разливов не будет (вероятнее всего). Следственно, не будет и насекомых, которые являются кормом для многих птиц и водных обитателей. А это уже приведет к проблемам их питания", - говорится в прогнозе.

Также, по словам Чистякова, отсутствие снега, скорее всего, ухудшит урожай некоторых культур.

В то же время эколог отмечает, что остерегаться резкого изменения климата не стоит, но при этом бесснежные зимы не идут на пользу ни одному из видов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение погодных условий в отдельных областях. Снегопады прогнозируются (в основном, в Карпатах), но, скорее всего, снег не задержится и растает из-за плюсовой температуры.

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