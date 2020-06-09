В сети вспомнили, как в СССР появилась жвачка: люди подавили друг друга из-за дефицита

Жевательную резинку в СССР не производили, а импорт запрещали, пока из-за ее дефицита не произошла трагедия в Сокольниках, где во время давки погиб 21 человек.

Об этом рассказал белорусский блогер Максим Мирович. Он отметил, что по другой версии советское руководство готовились принять "Олимпиаду-80" и "не хотело выглядеть перед иностранцами совсем уж дикарями". "А может быть, повлияло и то, и другое", – написал блогер.

Советская жвачка КП

Он рассказал, что изначально жвачка в СССР "подвергалась идеологическим гонениям".

"Видимо, жвачка не соответствовала образу "идеологически подкованного строителя коммунизма" и подверглась остракизму вместе со всем остальным живым, ярким и молодежным – брюками-клеш, "хиповыми" прическами и западной танцевальной музыкой", – предположил Максим Мирович.

Акт изъятия жвачки на таможне maxim-nm.livejournal.com

"На примере жвачки можно проследить, как функционировала советская система, партия издавала приказ – "запретить!", после чего в школах, институтах и других заведениях советские учителя, не задавая лишних вопросов, начинали обрабатывать школьников и студентов.

К вопросу подходили творчески – кто-то рассказывал сказки о том, что жвачка очень вредна для желудка. Кто-то говорил, что жуя жвачку – человек "эволюционирует обратно в обезьяну", а кто-то пугал "зараженными лезвиями", что подлые иностранцы подкладывают в жвачку, выменивая на нее у советских детей значки "ГТО", – написал блогер.

maxim-nm.livejournal.com

В марте 1975 года в Сокольниках на товарищеском матче по хоккею между юниорами Канады и ЦСК случилась давка, в ходе которой погибли люди.

Спонсором иностранной команды была фирма Wrigley, и после игры канадцы, спускаясь к автобусу, стали разбрасывать вокруг пластинки жвачки, видимо, исполняя часть рекламного контракта.

"Канадцы не учли или попросту не знали, каким дефицитом является и каким спросом пользуется в СССР жвачка. Болельщики бросились собирать дефицитный товар, из-за чего образовалась неконтролируемая толпа. И может быть, все обошлось бы без жертв, если бы не идиотское решение администрации Дворца спорта – они испугались, что фотоснимки сбора жвачки советскими гражданами попадут в западную прессу, и отдали распоряжение выключить свет и запереть металлические двери, что вели на улицу", – рассказал блогер.

В темноте началась давка, люди падали под ноги другим, из-за чего погиб 21 человек, 25 получили травмы.

В СМИ происшествие освещать запретили. Всех очевидцев, как отметил Мирович, допросили и заставили дать подписку о неразглашении.

На месте трагедии размещена черная мемориальная доска maxim-nm.livejournal.com

Советский Союз начал производить жвачку в 1976 году. Тогда разговоры о ее вредности уже не звучали.

"Первая линия по производству жвачки заработала в Ереване, а затем в Ростове-на-Дону. Позже жвачку стала делать эстонская кондитерская фабрика "Kalev" – их жвачка представляла собой цельный брусок, разделенный продольными бороздками", – написал Мирович.

В восьмидесятые годы жвачку стала изготавливать московская фабрика "Рот Фронт". Она напоминала классическую "Wrigley" – пять пластинок в упаковке из фольги, вкусы – апельсиновый, мятный, клубничный и кофейный. Стоила пачка такой жвачки 50 копеек.

Жвачка, производимая в СССР maxim-nm.livejournal.com

"Я несколько раз пробовал жвачку "Рот Фронт" в последние советские годы – по качеству она была хуже, чем "Wrigley", какая-то более мягкая и серая, быстро теряла вкус (причем полностью), плюс из нее не надувались пузыри. Ещё запомнилось то, что жвачка была невероятным дефицитом – ее практически никогда не было в магазине", – вспомнил блогер.

Кофейная жвачка, по его словам, была довольно оригинальной и по вкусу напоминала скорее не кофе, а "кофейный напиток" на основе цикория с молоком.

Советская жвачка maxim-nm.livejournal.com

"В последние советские годы на рынок хлынули жвачки западных производителей – это уже примерно 1990-1991 годы. Очень ценилась жвачка "Donald" – она была вкусной, а внутри был вкладыш (мы их называли "мультиками") с небольшим сюжетом-комиксом из 3-5 изображений", – рассказал Мирович.

Примерно в те же годы появилась жвачка "Turbo". Она имела выраженный персиковый вкус, а внутри были вкладыши с автомобилями.

"Еще в позднесоветские годы были популярны импортные жвачки "Tipi-Tip" (со смешным носатым дядькой в шляпе на обертке), "Final" (вкладыши с футболистами) и "Lazer" – вкладыши с военной техникой", – отметил блогер.

Уже после распада СССР, добавил он, жвачки "хлынули в страну потоком" – появились "Love is", "Bombibom", "Boomer", "Cola", серия жвачек от "Wrigley" и многие другие.

Жвачки "Donald" maxim-nm.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович составил топ бесполезных вещей из СССР. По его словам, в те времена такие предметы практически не использовались и чаще всего просто пылились в домах своих владельцев.