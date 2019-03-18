|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Жуткие мучения, смотреть невыносимо": на Одесщине мама "сварила" малыша в кипятке. Шокирующее фото и видео 18+

440Читать материал на украинском

В Белгород-Днестровском Одесской области 11-месячного ребенка мама искупала в ванной с кипятком.

Как сообщила волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook, мальчика доставили в больницу с 80-ю процентами обожженного тела. Состояние ребенка крайне тяжелое, не пострадали только пальчики на ногах и руках и лоб малыша.

Отмечается, что мать, у которой есть еще трое детей, забыла развести горячую воду холодной.

Обожженный малыш

Обожженный малыш

Facebook Екатерина Ножевникова

Обожженный малыш

Обожженный малыш

Facebook Екатерина Ножевникова

Новости
Кипяток хлынул на головы: в поезде ''Укрзалізниці'' произошло новое ЧП

"Опять кипяток. Опять ванночка с кипятком, которую собрались развести холодной водой. В какие колокола звонить? Куда ещё плакаты повесить? Как донести до всех мам информацию, что кипяток иногда страшнее огня - теряется бдительность и кажется им, что "я на секунду только отвернулась". По каким каналам нужно крутить видео, где годовалый малыш извивается от боли? Чтобы каждый, кто ставит рядом с ребёнком чашку, миску, ванночку с кипятком помнил и понимал, какие это жуткие мучения. Выкладывать все видео не буду, смотреть невыносимо", - написала волонтер.

Ножевникова написала, что состояние матери "сейчас близкое к инфаркту".

Внимание! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе коляску с ребенком сдуло в ледяное море.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаОдесса
Тег
дети
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Бедный малыш!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения