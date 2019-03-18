"Жуткие мучения, смотреть невыносимо": на Одесщине мама "сварила" малыша в кипятке. Шокирующее фото и видео 18+

В Белгород-Днестровском Одесской области 11-месячного ребенка мама искупала в ванной с кипятком.

Как сообщила волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook, мальчика доставили в больницу с 80-ю процентами обожженного тела. Состояние ребенка крайне тяжелое, не пострадали только пальчики на ногах и руках и лоб малыша.

Отмечается, что мать, у которой есть еще трое детей, забыла развести горячую воду холодной.

Обожженный малыш Facebook Екатерина Ножевникова

Обожженный малыш Facebook Екатерина Ножевникова

"Опять кипяток. Опять ванночка с кипятком, которую собрались развести холодной водой. В какие колокола звонить? Куда ещё плакаты повесить? Как донести до всех мам информацию, что кипяток иногда страшнее огня - теряется бдительность и кажется им, что "я на секунду только отвернулась". По каким каналам нужно крутить видео, где годовалый малыш извивается от боли? Чтобы каждый, кто ставит рядом с ребёнком чашку, миску, ванночку с кипятком помнил и понимал, какие это жуткие мучения. Выкладывать все видео не буду, смотреть невыносимо", - написала волонтер.

Ножевникова написала, что состояние матери "сейчас близкое к инфаркту".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе коляску с ребенком сдуло в ледяное море.

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