Выпрыгнула с ребенком на руках с 10 этажа: появились подробности жуткой трагедии в Кривом Роге

В Кривом Роге 20 декабря женщина с 4-летним сыном на руках выпрыгнула из окна 10 этажа и разбилась насмерть.

Это произошло в Покровском районе в 14-этажном здании на микрорайоне Заречный-5, передает "Первый Криворожский" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Как говорится в сюжете ТСН, полиция рассматривает версию о суициде, к тому же это уже второй подобный случай в этом здании.

"Ребенок лежал здесь, а там мать на скамейку упала. Неплохо одеты", – рассказал житель дома.

Женщина не оставила никакой предсмертной записки. Жители ломают голову над тем, как она могла попасть в подъезд, ведь внизу стоит домофон. А погибшая с ребенком и вовсе жили в другом районе города. Отец семейства давно уехал на заработки за границу. С ним уже связались правоохранители.

Случайно женщина не могла выпасть из окна, так как там стоит слишком высокая бетонная ограда. Соседи не слышали никаких необычных звуков или следов борьбы. А уборщица, которая за несколько минут до трагедии прибиралась в парадном, не видела погибших. Полиция открыла уголовное дело по факту самоубийства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 26-летний пациент в Ривне напал на врачей и устроил погром в больнице, после чего выпал из окна четвертого этажа. Падение не оказалось смертельным. Мужчина получил ушибы и переломы.

В начале декабря в Киеве мужчина выбросился из окна многоэтажки. Родственники были уверены, что причиной самоубийства стали издевательства на работе.