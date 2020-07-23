Журналисты выступили против закона 'О медиа': это нацистский 'Майн Кампф'

В Одессе прошел брифинг с участием журналистов, на котором представители СМИ потребовали отклонить рассмотрение в Верховной Раде законопроекта "О медиа".

По мнению журналистов, в новом законе власти намерены усилить контроль над СМИ в стране, передает ИА "Поряд з вами".

Так, журналист Леонид Штекель считает, что главная проблема этого законопроекта – это "попытка внедрения европейских механизмов, в том числе политического или социального капитала редакции, в Украине, в которой никакого реноме редакций, или журналистов не существует, однако есть супербюрократическое государство, которое пытается все контролировать".

Штекеля поддержал также журналист Михаил Дейч, который назвал законопроект "О медиа" "могилой для страны".

"Когда я начал изучать законопроект Ткаченко (Александр Ткаченко, нардеп от "Слуги народа" – Ред.), у меня появились очень четкие ассоциации с Рейхсминистерством пропаганды в лице соответствующего его руководителя. Этот закон будет не просто могилой автора, это будет политическая могила для всей государства. Он кирпичик определенного тоталитарного государства с определенным нацистским уклоном", – сказал он.

По словам журналиста, этот законопроект только усилит давление на украинские медиа и "попытку ввести в Украине тоталитарный режим".

Журналист Валерий Болган отметил, что законопроект " О медиа" расширяет нормы об открытости финансирования, которые до сих пор были применены только в отношении теле- и радиоканалов.

"В новом законе предусмотрено расширение этой нормы на абсолютно все зарегистрированные СМИ. Опасность в том, что в дальнейшем это может стать существенным инструментом воздействия на любое СМИ", – пояснил он.

Журналист Олекса Ярославцев добавил, что этот законопроект вообще нельзя рассматривать и привел ассоциации с запрещенной книгой лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Тот самый "Майн Кампф" – дело не в конкретных страницах книги – все книга не есть таковой, которую не стоит продвигать. Так же и этот законопроект нельзя ни сейчас, ни в будущем продвигать как регулятор отношений между государством и журналистами", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты и блогеры потребовали от украинской власти не принимать законопроект "О медиа", который сделает Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания мегарегулятором всех СМИ страны. Свои подписи под обращением поставили журналисты почти из всех регионов Украины. Обращение также поддержал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

По мнению подписантов, законопроект содержит “непропорциональные меры ограничения права на свободу выражения, которые могут быть использованы как инструмент цензуры".

С полным текстом обращения к власти из-за законопроекта "О медиа" можно ознакомиться по ссылке.