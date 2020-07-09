Журналисты потребовали от власти отклонить законопроект "О медиа": СМИ грозит цензура

Журналисты и блогеры потребовали от украинской власти не принимать законопроект "О медиа", который сделает Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания мегарегулятором всех СМИ страны.

Этот вопрос представители медиа обсудили на пресс-конференции, которая прошла в Национальном союзе журналистов Украины. Об этом сообщила пресс-служба союза на официальном сайте.

В пресс-конференции, в частности, приняли участие:

председатель НСЖУ Сергей Томиленко;

блогер, телеведущий Макс Назаров;

журналистка, телеведущая, блогер Наташа Влащенко;

президент Украинской ассоциации медиа-бизнеса Алексей Погорелов;

блогер Сергей Лямец;

основатель новостного Telegram-канала "Pavlovsky News" Андрей Павловский;

первый секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Каждый из них является подписантом коллективного обращения к президенту и Верховной Раде Украины с призывом отклонить законопроект "О медиа". Документ подписали более 200 коллективов редакций национальных и региональных СМИ, журналистов и блогеров. Обращение поддержал и шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Мы будем стоять и стоим на страже прав журналистов и главное – прав граждан Украины на получение независимой информации, удобной или неудобной для любых политиков. Мы защищаем общественный интерес. Заявление протеста уже подписали более 200 коллективов редакций, и это заявление ежедневно дополняется новыми подписями. Главный призыв журналистского сообщества – не дорабатывать законопроект, а отклонить и честно начать диалог по реформированию", – заявил председатель Нацсоюза журналистов Сергей Томиленко.

Пресс-конференция журналистов. Источник: nsju.org

"Когда я вижу под заявлением подписи и "правильных" и "неправильных" журналистов, то есть, коллег, с которыми нас идеологически разрывали 6 лет, то прекрасно понимаю, что сейчас правильно и неправильно делают "Слуги народа". Члены команды президента должны понимать, что бороться с журналистами – это хоть и традиция в Украине, но это дело неблагодарное", – убежден блогер Макс Назаров.

"Закрутить гайки" на рынке онлайн-медиа придумали украинские чиновники и депутаты. Европа этого от нас не требует", – уверен журналист Сергей Лямец.

По его словам, Совет Европы ранее отмечал, что жесткое регулирование онлайновых СМИ наравне с аудио-визуальными медиа является неоправданным.

"Полномочия Нацсовета, права журналистов, самоцензура, прозрачные и четкие критерии для штрафов и санкций – ответов на важные вопросы, которые тревожат журналистов и медиабизнес, нет", – добавил президент Украинской ассоциации медиа-бизнеса Алексей Погорелов.

Пресс-конференция журналистов. Источник: nsju.org

"Эта история с проектом "О медиа" – это возможность, чтобы журналисты донесли к властям о своих реальных потребностях, чтобы улучшить информирование граждан", – убежден журналист Андрей Павловский.

Участники обсуждения также подчеркнули невозможность ограничить свободный обмен информацией или доступ к определенным онлайн-платформам в цивилизованной стране.

Попытки ввести жесткое регулирование онлайн-медиа не соответствует европейским обязательствам Украины. Национальный совет по вопросам телевидения и радио должен оставаться регулятором линейных аудиовизуальных СМИ, из закона должны быть изъяты нормы регулирования печатных и онлайн-медиа.

Пресс-конференция журналистов. Источник: nsju.org

Напомним, что среди подписантов обращения против проекта "О медиа" также известные журналисты и блогеры Алеся Бацман, Соня Кошкина, Виктор Шлинчак, Дмитрий Гордон, Павел Елизаров, Александр Швец, Юрий Романенко, Денис Иванеско, Михаил Чаплыга, Роман Шрайк, Юлия Лымарь и другие.

Как писал OBOZREVATEL, свои подписи поставили журналисты почти из всех регионов Украины. С полным текстом обращения к власти из-за законопроекта "О медиа" можно ознакомиться по ссылке.