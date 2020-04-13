Журналистка OBOZREVATEL Анастасия Шкала рассказала, как заразилась респираторным заболеванием, несмотря на соблюдение всех правил карантина из-за коронавируса.

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В этой связи на своей странице в Facebook она призвала украинцев максимально сидеть дома, не подвергая опасности себя и своих близких.

По словам Шкалы, подозрительные симптомы заставили ее даже приобрести экспресс-тест на коронавирус, чтобы убедиться, что это не опасная болезнь.

"Просидев две недели с температурой 37.3+/- (у малого чуть больше недели), побегав по потолку от нервов, переживаний, новостей и разных ЦУ, решила-таки сдаться и купила экспресс-тест на коронавирус", – пишет журналистка.

Экспресс-тест на коронавирус Facebook Анастасии Шкалы

По словам женщины, он свободно продается в аптеке по цене 465 грн за одну штуку и может использоваться в домашних условиях. Тест похож на такой, как используют беременные женщины, однако для реакции в нем необходима кровь. Взять ее можно из пальца с помощью специального скарификатора.

"Больно и ее что-то как-то совсем мало. А еще меньше специальной жидкости – буферного раствора – меньше капли. За такие деньги можно было не жлобиться, конечно", – рассказала Шкала.

Как отмечает журналистка, результат тест показывает всего через 10 минут. В ее случае он оказался отрицательным.

Экспресс-тест на коронавирус Facebook Анастасии Шкалы

"Учитывая, что других симптомов типа кашля, одышки, конъюнктивита и что там еще бывает нет –ура! Но вопрос: где я подцепила обычный сезонный вирусняк, если ходила в масках и без людей, с дезинфекцией и все такое. Вывод: все эти меры до п**ды дверца. Только сидеть дома", – резюмировала Шкала.

Как сообщал OBOZREVATEL, японские и американские врачи обнаружили патологию у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. По их словам, у некоторых пациентов происходят изменения в легких.