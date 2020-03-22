Журналистка Алла Спринчинат рассказала о жизни Черновцов, являющихся лидером по количеству заболевших на коронавирус в Украине, в условиях карантина.

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Ее комментарий разместил Telegram-канал PavlovskyNEWS. По словам Спринчинат, улицы города дезинфицируют вечером и днём, уверяя, что концентрат не вредит здоровью.

Журналистка также сообщила, что закрыты парки, а посещение магазинов, аптек и банков будет разрешено только в маске. Также в них действует правило 10-ти человек, поэтому люди стоят на улице и ждут свою очередь.

Черновцы опустели из-за карантина Styleinsider

"С завтрашнего дня (вероятно, с 23 марта – ред.) хотят закрыть Диагностический центр, а это значит, что жители Черновцов не смогут сдать кровь, сделать ультразвуковую диагностику, кардиограмму", – сообщила журналистка.

"Город опустел, люди практически все сидят дома", – добавила Спринчинат.

Она отметила также, что въезд и выезд из Черновцов не перекрыли, нет никакой поверки или КПП.

Напомним, по официальным данным, Черновицкая область лидирует по количеству заболевших коронавирусом в Украине. На воскресенье, 22 марта, там зарегистрировано 25 пациентов, из них 8 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как заразились коронавирусом трое детей из Черновцов. Они подхватили болезнь в Украине.

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