"Ссыками оболью": украинская журналистка стала "жертвой" народных традиций

Тележурналистку из Ужгорода Веронику Мороз незнакомцы облили водой в Поливальный понедельник, когда она спешила на работу, на что девушка пожаловалась в сети.

В комментариях к ее посту на Facebook объявился один из мужчин, который облил девушку, а также его мама. Они начали ссориться с журналисткой, в ход пошли даже угрозы.

Мороз на странице в соцсети рассказала, что вода залила ее рюкзак, где были важные документы, одежда для эфира, техника. Кроме того, отметила она, компания мужчин нарушила правила карантина. Она опубликовала их фото:

Вероника Мороз и компания, облившая ее водой Коллаж

facebook.com/veronika.moroz.jn

Комментаторы присоединились к ее возмущению, однако пользователь Костя Костик (как выяснилось, непосредственный участник событий) обозвал девушку глупой. Его мама заступилась за сына, ссылаясь на традиции празднования Пасхи.

В результате одному из пользователей мужчина, угрожая, посоветовал "переживать за себя", а журналистке написал (орфографию автора сохраняем): "На другі поливанки сиками оболюю".

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Ранее OBOZREVATEL писал о традициях Поливального понедельника, который празднуют в первый день после Пасхи.

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