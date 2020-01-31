Журналистка пошла на проверку девственности в Таджикистане и описала ужасы

В Таджикистане невероятно распространены проверки женщин на девственность перед первой брачной ночью.

Осмотр они обычно проходят под давлением и в унижении, пишет "Настоящее время".

Отмечается, что перед официальным заключением брака в Таджикистане от будущих супругов могут потребовать справки о том, что они не являются близкими родственниками и не имеют ЗППП.

Проверяться девушкам на девственность официально не обязательно, но они якобы добровольно массово все равно проверяются.

Причины могут быть разные, но в основном мужчины там хотят иметь "непорочных" жен из уверенности, что наличие ранних половых контактов говорит о легкомыслии и склонности женщины к изменам в дальнейшем.

Одна из журналистов решилась тоже пройти проверку. Оказалось, родственники во время процедуры могут присутствовать "пока не выгонят", а действия врачей при этом вызывают чувства стыда и обиды.

Доктор использует марлевые отрезы, большим и указательным пальцами обеих рук разводит большие половые губы в стороны и вверх, после чего медсестра фотографирует гениталии для медицинского архива.

В конце дают справку об итогах осмотра.

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