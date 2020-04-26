Журналистка украинского издания "Корреспондент" Ольга Байвидович в годовщину Чернобыльской катастрофы поделилась воспоминаниями о том, как со своей семьей 34 года назад пережила трагедию.

В день взрыва на ядерном реакторе в 1986 году 12-летняя Байвидович с родителями и сестрой отправились на дачу в Чернобыле садить картошку. Трогательную историю она рассказала на своей странице в Facebook.

"И я не знаю еще о том, что с утра проснусь и узнаю...Мы поедем. И приедем на наш полустанок и услышим, что автобусов нет и только дальше пешком. Мы услышим, что там где-то авария на какой-то станции. И ничего не поймем. Мы дойдем. И посадим. Эту картошку, что никто никогда не выкопает. Я не знаю, как это решал мой папа. Но я точно знаю, что мы эту картошку не ели", – написала журналистка.

Журналистка поделилась трогательной историей об аварии на ЧАЭС facebook.com/olgahedgehog

Байвидович добавила, что после аварии впервые отправилась так далеко от родных вместе с сестрой – в санаторий "Смена" в Евпатории.

"До этого мы были как-то с сестрой в санатории под Киевом, и родители приезжали каждые выходные почти. А тут... Трудовой лагерь в Ленинских Горках, куда нас завезла из Видного тетя Люся, наша знакомая по Крыму, работавшая тогда завучем школы. И выброшенная после поколений и радиации каракулевая шуба. И сестра с бесплодным, считай, диагнозом, и я – с сердечной аномалией и щитовидкой, и моя дочь со своим здоровьем. Но это будет только потом", – добавила она.

Журналистка поделилась трогательной историей об аварии на ЧАЭС facebook.com/olgahedgehog

Ольга Байвидович facebook.com/olgahedgehog

Как писал OBOZREVATEL ранее, до катастрофы 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции было еще две аварии.