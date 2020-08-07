Журналистка поделилась проникновенными воспоминаниями погибшего воина ВСУ о потерях на войне

Журналистка Евгения Подобная поделилась трогательным постом с воспоминаниями погибшего воина ВСУ о потерях побратимов на войне.

Она обнародовала его на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что разговор с Героем был записан на третьем году российско-украинской войны вблизи Светлодарской дуги.

Сейчас, отметила Подобная, идет уже седьмой год этой трагедии Украины, а ее собеседника нет в живых. "Война продолжается. Не забывайте об этом. Верьте в победу, поддерживайте свою армию", – призвала девушка украинцев.

Ниже приводим полный текст монолога бойца без изменений.

От него остался ... кусок мяса... Прямое попадание из БМП в человека. От него осталось только то, что было в бронежилете. Больше ничего не было... А еще вот недавно друга моего ... снайпер. Он Патриот с большой буквы. Люди за ним в огонь и в воду готовы были. А стихи какие писал! Один у него на бронежилете был записан. Я сохранил – поеду в отпуск, отвезу. Хороший человек был. Таких мало... А вон видите, трубы? Это уже Дебальцево. А из той "зеленки" – она нам, как кость в горле, – они валят. А вот недавно мальчика надо было домой везти. Аж на западную, а цинкового гроба нет. Жара. Далеко. А цинка нет. Говорят, в полиэтилене везите, такой специальный есть. Но и его не нашли. Нам посоветовали в супермаркет заехать. Говорят, там полиэтилен купите – вам запаяют. Скоро будем... Вот видишь, ходовая – там в прошлом году мальчики подорвались. Вот все, что осталось, до сих пор лежит вон в кустах. Ой, жарко сегодня, хоть бы ребята все в штанах были.

Эти слова глубоко тронули многих патриотов, и они отреагировали на них 8 700 лайками, почти 1000 распространений и 350 комментариями.

"Я не знаю, как можно читать такое без слез. У меня подрастает сын, и сердце сжимается, что где-то мать уже не увидит родные глазки и не почувствует теплоту ручек на щечках своих", "Когда я приехала на одну точку и мне сказали, что это крест стоит там, где пацана разбросало на куски, я почувствовала, что умираю", "Не могу смириться с войной. Не могу смириться, когда молодой красивый парень или девушка лежат в гробу. Никогда не смирюсь со смертью детей. Будь проклята война и те, кто ее развязали. Сколько цвета погибло", "Даже врагу не пожелаю ждать сына с войны. Длинные-длинные ночи, а утром надо идти на работу. А от родимого сыночка уже второй день даже СМС нет. В новостях только голые цифры то о раненых, то о..." – делятся люди своей болью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по сети разошлось сообщение с эмоциональным обращением раненого воина ВСУ к украинцам, из которых многие остыли к теме войны и потерь на фронте.