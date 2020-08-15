Журналистка поделилась болезненными воспоминаниями о погибшем Герое боев за Иловайск

Украинская журналистка Дарья Бура поделилась проникновенной историей своего знакомства с Героем боев за Иловайск, которого она так и не успела отблагодарить за истории об ожесточенных днях российско-украинской войны.

Трогательный пост девушка обнародовала на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что защитник все-таки погиб на Донбассе, хотя и сумел выжить в бурные дни противостояния 2014 года.

"Каждый год, когда подходят даты Иловайской трагедии, мне крутится в голове то, что я должна шоколадки одному человеку. "Если верить в другой мир, то обязательно отдам, а если этого мира не существует, то уж извините", – говорю в мыслях ему. Хотя иначе они ему и не нужны", – написала Бура.

По словам журналистки, через два года после боев за Иловайск она пыталась разыскать упомянутого Героя, чтобы уговорить его поделиться своей историей участия в этой странице войны за независимость Украины. В конце концов ей все-таки это удалось, хотя воин сначала и не хотел говорить о трагических воспоминаниях.

"Он все говорил: "Смотри, какое красивое озеро. Ребята, ну сделайте кофе. Слушай, давай о другом расскажу, а то как вспоминаю Иловайск, то меня аж трясет до сих пор". Все говорил: "Я потом расскажу, может. Не сейчас. Приедешь через неделю – расскажу, или буду в отпуске – встретимся, расскажу". А я настаивала, потому что долго его искала, потому что подходила очередная годовщина. Уговаривала, что, кроме очевидцев, никто не имеет права об этом говорить так, будто пережил, и лучшего или более удачного времени не будет, чтобы рассказать", – отметила Бура.

Когда мужчина все же согласился на откровенный разговор, она убедилась, насколько трудно ему было возвращаться в страшные события лета 2014 года.

"Я таки уговорила. Едва потом собрала в кучу ту историю, потому что мысли у него путались, мешались со слезами. Главное, что тогда он вышел живым. Но это была война, а я так и осталась должна ему шоколадки за те спутанные мысли через два года после Иловайска. Потому что не было "через неделю" и не было "приеду в отпуск" – не успела. Он погиб на этой войне", – написала журналистка.

Поэтому теперь каждый год, когда приближаются даты Иловайской трагедии, девушка постоянно вспоминает о своем неуплаченном сладком "долге" перед Героем.

"Для себя я решила, что именно это и есть память. Память, которая стучит в голове: об Иловайске, о войне, о защитниках и воинах, об этом мужчине, о том, что на потом не стоит откладывать, о том, что надо ценить моменты и лелеять эту страшную и печальную правду. Правду о том, что жизнь предавать нельзя!" – поделилась переживаниями автор трогательного сообщения.

"Помните погибших Героев, помогайте добиться того, за что они погибли, – свободную и сильную Украину, где больше не будут умирать за простое желание свободы", – призвала она украинцев, подытоживая.

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее журналистка Евгения Подобная поделилась трогательным постом с воспоминаниями погибшего воина ВСУ о потерях побратимов на войне. Они были записаны еще при жизни Героя – на третьем году российского вооруженного вторжения на Донбасс.

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