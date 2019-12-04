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4 декабря • обновлено в 14:25
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"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

1.4т
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Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в грандиозный скандал из-за собственного поста о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Скриншоты циничных опусов Плихиной опубликовала в Facebook журналистка Валентина Быкова, поскольку автор уже успела их удалить и из этой соцсети, и из Telegram. Спустя какое-то время скрины исчезли и со страницы Быковой.

В текстах замглавреда известного СМИ рассказала, как случайно оказалась в похоронной процессии, которую она назвала "фан-зоной". Кроме того, девушка употребила в своих постах и другие оскорбительные высказывания, как, например, "дяде уже не важно в дубе он или в сосне", "проветрят уважаемого напоследок", "поносят по всему Киеву и пойдут обедать".

Евгения Плихина

Евгения Плихина

Facebook Евгении Плихиной

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

Посты Плихиной вызвали большой ажиотаж в сети, и люди взорвались возмущениями из-за неуважения к памяти погибшего на Донбассе защитника и дикого цинизма.

"Живет себе такая девочка в Киеве. Аж заместитель главреда Cosmopolitan Ukraine. Пишет про х*и и вагины, украшая свои опусы матерком. Фотографируется в чулочках и татушках, изящно оттопыривая попку, селфится в примерочных, собирая лайки и сердечки. Насыщенно девочка живет, продуктивно, а главное – безопасно. Без комендантского часа с риском попасть на "подвал", где ее месяц будет сношать взвод чеченов, без прилетов "Града", без черного всепоглощающего ужаса от смертей близких, без бездны, в которую заглядываешь ежедневно", – возмутилась в разоблачающем посте Быкова, которая является переселенкой из Донецка.

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"Поэтому девочке – как два пальца сплясать на костях полковника ЦСО. Для нее похороны Героя Украины, получившего звание посмертно, – это еще один повод похохмить и поймать хайп. Морали не будет. Встречу лично – у*бу", – жестко добавила журналистка.

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

Денис Волочаев

Денис Волочаев

"Факты"

Аналогичное мнение украинцы выразили и в комментариях под постом. Они поразились такой беспринципностью Плихиной и отсутствием у нее понимания, что шутить по поводу смерти Героя совершенно неуместно.

"Ох и треш. Это же что там вообще в той макитре, что она способна сгенерировать о "похоронной фан-зоне?", "Ужас", "Шедевральная дура. Я всякое видела, но такого", "В какой именно ситуации не разобралась сразу? Что гыгыкать и ржать на похоронах немного дико? Когда набивала эти свои тысячи знаков, тоже не разобралась? Только когда прилетать начало внезапно поняла, какой п*здец накатала?" – негодуют в сети.

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

"Это была сатира не на себя, а откровенный стеб на крайне деликатную тему. Да, представьте, до сих пор хоронят помпезно военных, полицейских, которые погибли при выполнении долга", "Какая эталонная нелюдь", "Ты, тупорылое создание, хоронили сотрудника СБУ, Героя Украины, который погиб на фронте, чтобы такие тупые малороссийские куры, как ты, в красных шапочках могли спокойно жрать, спать, ср*ть и ржать. Существо ты безмозглое", – возмущаются украинцы.

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

Похороны Дениса Волочаева

Похороны Дениса Волочаева

После такого резонанса скандальная Плихина все же прокомментировала свое поведение и написала пост с извинениями. Свой прокол она попыталась оправдать тем, что якобы не разобралась в ситуации.

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, унизить честь Героев или насмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, нельзя трогать деликатную тему. Я соболезную и приношу свои извинения", – написала Плихина на своей странице в Facebook.

"Похоронная фан-зона": замглавреда изветсного СМИ оскандалилась постом о погибшем Герое Украины

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Киев
Тег
Служба безопасности Украины
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
А что такого написала - дубовый или сосновый, ему уже пох, проветрят тушку, поносять по Киеву, да свиные рыла к корыта потащат. Где не правда?
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Пост в общем то безобидный. Ну девочка, фифочка, живет в своем мире, в России тоже таких полно. Но, никого она не оскорбила. Не увидел я этого. Но как же возбудились украинские "патриоты", прям убить готовы. Ау, кастрюлеголовые! Я обращаюсь именно к ним, а не ко всем украинцам. Вы там че, совсем с катушек съехали? Почему такие агрессивные?
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