Журналист в прямом эфире "послал в ж*пу" Грымчака

Кирилл Лютый Общество 00:26, 8.07.2020 Обновлено: 00:31, 8.07.2020

Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров в прямом эфире послал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Инцидент произошел во вторник, 7 июля, когда Грымчак присутствовал в качестве гостя телеканала по видеосвязи.

Грымчак назвал Назарова "российским пропагандистом" после того, как он вспомнил о вторжении США в Ирак. "Это вы там как российский пропагандист можете рассказывать российские фейки, а мне это неинтересно", – сказал он.

Назаров же прервал дальнейшую речь Грымчака. "Господин Грымчак, вы нам не интересны. Пошли вон... Пошли в ж*пу, до свидания!" – ответил он, после чего Грымчака выключили из эфира.

Как писал OBOZREVATEL, ранее скандальная экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина оконфузилась в прямом эфире телеканала, поскольку не смогла ответить, где она находится.

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