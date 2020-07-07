Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров в прямом эфире послал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Инцидент произошел во вторник, 7 июля, когда Грымчак присутствовал в качестве гостя телеканала по видеосвязи.

Грымчак назвал Назарова "российским пропагандистом" после того, как он вспомнил о вторжении США в Ирак. "Это вы там как российский пропагандист можете рассказывать российские фейки, а мне это неинтересно", – сказал он.

Назаров же прервал дальнейшую речь Грымчака. "Господин Грымчак, вы нам не интересны. Пошли вон... Пошли в ж*пу, до свидания!" – ответил он, после чего Грымчака выключили из эфира.

Как писал OBOZREVATEL, ранее скандальная экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина оконфузилась в прямом эфире телеканала, поскольку не смогла ответить, где она находится.