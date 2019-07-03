Журналист устроил демарш в прямом эфире канала соратника Медведчука: что произошло

Работникам телеканала ZIK, который недавно купил соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, запретили освещать акцию протеста на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в нардепы блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева, который был главой АП во времена Виктора Януковича.

Однако, выпускающий редактор Игорь Крымов ослушался и запустил в прямой эфир трансляцию, несмотря на указания. Об этом он сам рассказал "Громадському".

По его словам, показывать акцию в прямом эфире запретила шеф-редактор телеканала Дарья Гордийко, аргументируя тем, что это событие якобы "не интересное".

Позже стало известно, что Крымова отстранили от эфира, а уже с 3 июля вместо него будет новый выпускающий редактор.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК принял решение зарегистрировать на внеочередные выборы в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, который идет в парламент под №1 в политсиле "Партия Шария".

Также официально разрешили баллотироваться в народные депутаты и экс-чиновнику Януковича Андрею Клюеву, который идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины". У него получилось добиться регистрации со второй попытки.

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