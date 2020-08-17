Журналист Ткач сообщил о поджоге рабочего автомобиля. Фото

Украинскому журналисту Михаилу Ткачу в ночь на понедельник, 17 августа, сожгли рабочий автомобиль Kia Cerato в Киеве.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ткач отметил, что на этом автомобиле снимали материалы для программ на протяжении четырех лет.

Судя по фото, которые прикрепил журналист, автомобиль сгорел дотла.

Журналисту сожгли авто в Киеве Михаил Ткач в Facebook

"Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы, водителем Борисом Мазуром, на Kia Cerato – это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на Ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашем авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Прослушка, поджог авто, что дальше?" – написал пострадавший.

Ткач уточнил, что машина "ночевала" возле дома, где проживает водитель.

Пожар случился в ночь на 17 августа Михаил Ткач в Facebook

Машина сгорела дотла Михаил Ткач в Facebook

Авто находилось во дворе водителя Михаил Ткач в Facebook

Украинскому журналисту сожгли автомобиль Михаил Ткач в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома "признаки прослушивающего устройства" и обвинил власть. Позже полиция нашла над квартирой Ткача в потолке "отверстие" длиной не менее 60 см.

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