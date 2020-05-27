Журналист сообщил о вспышке COVID-19 в Житомирской облбольнице

Яра Дорош Общество 22:50, 27.05.2020 Обновлено: 23:04, 27.05.2020

В Житомирской областной клинической больнице им. А. Ф. Гербачевского якобы зафиксировали вспышку COVID-19.

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Об этом написал журналист Александр Крыжанивский на своей странице в Telegram. Он, ссылаясь на словам врачей, написал, что заболели хирурги.

"В Житомирской областной больнице вспышка коронавируса", – отметил журналист.

Журналист сообщил о вспышке COVID-19 в Житомирской облбольнице. Иллюстрация
irt.pl.ua

"По состоянию на 21:00 27 мая инфицировано 11 врачей. Первым считают медика, который по совместительству работает в Житомирской центральной районной больнице. Контактных врачей продолжат тестировать завтра (28 мая. – Ред.)", – говорится в посте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 мая в Украине официально зафиксировали 21 905 случаев коронавируса.

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