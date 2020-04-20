Журналист показал ужасные последствия масштабных пожаров на Житомирщине. Видео
В сети показали ужасные последствия масштабных пожаров в Овруцком районе Житомирской области, которые, несмотря на все попытки спасателей и лесников потушить их, не прекращаются там еще с 16 апреля.
По предварительной версии, вероятно, в результате поджогов сухой травы и мусора, там выгорели не только тысячи гектаров леса, но и несколько десятков домов в селах. Соответствующие кадры в своем видеоблоге на YouTube показал украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Прошелся по полувыгоревшему селу Личман и снял последствия с воздуха и с земли... Изменения климата, дебильные поджоги травы – и вот такие неутешительные результаты", – прокомментировал он, подчеркнув, что увиденное вызывает впечатление, будто находишься на разрушенной в результате бомбардировок террористами территории Донбасса.
В то же время он отметил, что в комментариях к его предыдущих постов в соцсети украинцы высказывали убеждение, мол, эти пожары якобы связанные с принятием закона о продаже земли. Однако журналист отметил, что это неправда.
"Пожалуйста, не пишите глупостей. Север Житомирщины – это депрессивная, полудикая территория, где почти никто не живет. Земля здесь почти ничего не стоит, по селам есть много свободных заброшенных домов, которые вообще можно занимать бесплатно, но желающих что-то не очень много", – отметил Казанский.
По его убеждению, эти ужасные кадры – следствие именно поджогов людьми сухой травы. А масштабы связанные в том числе с погодными условиями – отсутствие осадков осенью-зимой и сильные ветры в последнее время.
"Это я показываю для людей, которые не осознают всю тяжесть их поступков, они уничтожают человеческие судьбы. И они являются потенциальными преступниками. Это последствия человеческой халатности и этой варварской традиции – жечь траву", – подчеркнул Казанский.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине 16 апреля вспыхнули масштабные лесные пожары, которые уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах. Очевидцы делились в сети жуткими фото и видео последствий.