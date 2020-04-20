В сети показали ужасные последствия масштабных пожаров в Овруцком районе Житомирской области, которые, несмотря на все попытки спасателей и лесников потушить их, не прекращаются там еще с 16 апреля.

По предварительной версии, вероятно, в результате поджогов сухой травы и мусора, там выгорели не только тысячи гектаров леса, но и несколько десятков домов в селах. Соответствующие кадры в своем видеоблоге на YouTube показал украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Прошелся по полувыгоревшему селу Личман и снял последствия с воздуха и с земли... Изменения климата, дебильные поджоги травы – и вот такие неутешительные результаты", – прокомментировал он, подчеркнув, что увиденное вызывает впечатление, будто находишься на разрушенной в результате бомбардировок террористами территории Донбасса.

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

В то же время он отметил, что в комментариях к его предыдущих постов в соцсети украинцы высказывали убеждение, мол, эти пожары якобы связанные с принятием закона о продаже земли. Однако журналист отметил, что это неправда.

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

"Пожалуйста, не пишите глупостей. Север Житомирщины – это депрессивная, полудикая территория, где почти никто не живет. Земля здесь почти ничего не стоит, по селам есть много свободных заброшенных домов, которые вообще можно занимать бесплатно, но желающих что-то не очень много", – отметил Казанский.

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

По его убеждению, эти ужасные кадры – следствие именно поджогов людьми сухой травы. А масштабы связанные в том числе с погодными условиями – отсутствие осадков осенью-зимой и сильные ветры в последнее время.

"Это я показываю для людей, которые не осознают всю тяжесть их поступков, они уничтожают человеческие судьбы. И они являются потенциальными преступниками. Это последствия человеческой халатности и этой варварской традиции – жечь траву", – подчеркнул Казанский.

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Последствия пожаров на Житомирщине Denis Kazanskyi

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине 16 апреля вспыхнули масштабные лесные пожары, которые уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах. Очевидцы делились в сети жуткими фото и видео последствий.