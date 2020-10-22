Украинец победил "тяжелый" COVID-19 и рассказал о болезни: похудел на 10 кг, были симптомы отравления

Украинский журналист Роман Лебедь в октябре перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции. Он детально описал симптомы и течение болезни.

На своей странице в Facebook он рассказал, что первые симптомы напоминали пищевое отравление: рвота, диарея, повышенная температура, ломота в теле и дрожь в руках.

"Уже на следующий день стало понятно, что дело в другом. Рвота прошла, но держалась невысокая температура, добавился кашель. Я решил не ждать и сам пошел сдавать тест в Государственный лабораторный центр. Без записей и направлений. Очередь была не очень длинной. За полчаса и примерно 900 гривен справился. На следующее утро был результат в Вайбер – положительный", – рассказал журналист.

Лебедь отметил, что на пятый день после первых симптомов у него диагностировали двусторонюю пневмонию. Из симптомов остались проблемы с желудком, температура до 39,2, добавились головокружение и бессонница. После чего лечащий врач настояла на госпитализации.

"В какой-то момент они (врачи, – ред.) так разволновались, что хотели вызвать реаниматолога. Но прошло. Такая температура периодически возвращалась ко мне еще 4-5 дней. А потом начала отступать", – поделился он.

Журналист отметил, что не описывал свое лечение, чтобы не побуждать никого к необдуманным действиям.

"Могу сказать только, что мой врач хорошо знаком с международными протоколами и то, что он выписывал, я мог найти в рекомендациях на сайтах ВОЗ и других международных организаций", – уточнил Лебедь.

Он подчеркнул, что лекарства в больнице выдавали бесплатно. Докупать советовали только что-то вспомогательное, на свое усмотрение, как пробиотики.

"Это очень страшная и коварная болезнь. Я похудел на 10 килограммов за две недели. Я уже дома, но любой поход на расстояние все еще дается мне как олимпийский забег. А это уже третья неделя болезни", – поделился журналист.

Журналист переболел коронавирусом Роман Лебедь в Facebook

Журналист переболел коронавирусом Роман Лебедь в Facebook

Журналист переболел коронавирусом Роман Лебедь в Facebook

Журналист переболел коронавирусом Роман Лебедь в Facebook

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