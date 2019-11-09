"Хуже Януковича!" Журналист объявил о начале Зеленским "ленинской" медиавойны

Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, вызвал настоящую бурю в медиапространстве.

После волны возмущений министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский все-таки заявил, что власть в Украине якобы не намерена регулировать стандарты новостей.

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента [Владимира Зеленского] слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС [Министерства культуры, молодежи и спорта].

Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право – исключительно профессионального сообщества", – написал он на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский

Однако, журналист Алексей Мустафин тут же отметил, что Зеленский своим указом объявил настоящую медиавойну в Украине.

"Это начало конца. Подписав указ о разработке законопроекта о "требованиях и стандартах новостей", Зеленский объявил медиавойну. Я не знаю, когда она закончится. Но знаю чем. И болею за медиа", – подчеркнул он.

По его словам, Зеленский пошел по пути своих предшественников:

"Совок – это когда искренне верят, что любую проблему можно решить, введя регулирование. Именно поэтому Зеленский даже больше совок, чем Кучма и Янукович".

При этом Мустафин опубликовал в сети речь председателя Совета Народных Комиссаров Владимира Ленина от 9 ноября 1917 года. В ней указано, что "Временный революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против контрреволюционной печати разных оттенков".

"Как только новый порядок упрочится, – всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону", – цитируется текст.

Таким образом, Мустафин провел параллели с нынешней ситуацией, которая сложилась в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, указом № 837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" от 8 ноября Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров до конца 2019 года провести масштабную приватизацию, подготовиться к открытию рынка земли, выработать систему просчета прожиточного минимума по европейским стандартам.

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