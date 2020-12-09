Журналист обвинил начальницу Одесской налоговой в получении взяток. Видео

Журналист Евгений Плинский опубликовал видео, на котором якобы глава Одесской налоговой службы Юлия Шадевская получает взятки за "решение вопросов" в Гостаможенной службе.

Как говорится в расследовании журналиста, видео датировано 2019 годом, когда Шадевская возглавляла лабораторию по вопросам экспертизы и исследований Государственной фискальной службы. Она получала, как утверждает журналист, взятки за подделку результатов экспертиз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как отмечает Плинский, эта лаборатория дает заключения на все проводимые таможней экспертизы.

"Составы тканей, виды нефтепродуктов и т.д. Все спорные вопросы по ставкам пошлин или необходимости уплаты акцизов решаются руками этой лаборатории. Это одно из самых коррумпированных мест, где за "долю малую" можно решить экспертизу в свою пользу. На этой "хлебной" должности Шадевская и погорела, когда была задокументирована силовиками в получении "конвертов" за такие экспертизы", – сказано в расследовании Плинского.

На опубликованном ним видео взятку Шадевской дает якобы экс-начальник Департамента по борьбе с контрабандой Гостаможенной службы Константин Небрат.

"Леонид Николаевич, вы опять?" – сказала Шадевская на видео. После этого Небрат перешел к "решению" следующего вопроса – он передал ей телефон со словами "Там то же самое".

Как оказалось, отмечает журналист, Шадевская "решала вопросы" не только в лаборатории, но и в самой таможенной службе. На другом видео в кабинет к Шадевской приехал ее сокурсник Александр Бортник – сотрудник военизированной охраны нефтегазовой отрасли. К решению налоговых проблем Шадевская привлекает своего заместителя по лаборатории Веру Алексеенко – ее просят помочь решить вопрос с налоговыми накладными.

"Где лаборатория ГФС и где налоговые накладные? Абсолютно не связанные между собой структуры и процессы. При этом, Шадевская имеет возможность через своего зама решать там какие-то вопросы", – сказал он.

Несколько дней спустя Бортник, как запечатлено на кадрах, приходит к Шадевской и кладет ей на стол сверток, похожий на пачку купюр.

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