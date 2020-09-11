Журнал Time выпустил уникальную траурную обложку. Фото

Карина Бондаренко Общество 11:33, 11.09.2020 Обновлено: 20:00, 11.09.2020

Американский журнал Time второй раз в истории изменил свою фирменную красную рамку на обложке на траурную черную, чтобы почтить память двухсот тысяч умерших от коронавируса в США.

Впервые в издании делали подобное после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Новую обложку опубликовали на странице Time в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Новая обложка Time: COVID-19 убил почти 200 тысяч американцев. Сколько ещё жизней будет потеряно, прежде чем США сделают все правильно?", – написали на странице издания в соцсети.

Новая обложка Time: COVID-19 убил почти 200 тысяч американцев. Сколько ещё жизней будет потеряно, прежде чем США сделают все правильно?.
Time в Twitter

Обложка еженедельного журнала, который выйдет 21 сентября, заполнена белыми надписями на черном фоне. Там можно увидеть ежедневное количество смертей от коронавирусной инфекции в США с 29 февраля по 8 сентября 2020 года.

Посредине обложки из надписей жирным шрифтом вырисовывается число – двести тысяч – количество американцев, умерших от заболевания.

Траурная обложка журнала Time от 21 сентября.
Time в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский журнал Time 17 августа вышел с обложкой, где изображен президент США Дональд Трамп, который плывет в "море коронавируса".

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