Журнал Time определил худший год в современной истории человечества

Журнал Time, США, назвал 2020 год худшим в истории современности, отметив, что в настоящее время практически не осталось людей, переживших ужасы Второй мировой войны и других, более ранних глобальных потрясений.

Как говорится на сайте Time, самой изнурительной угрозой в нынешнем году стало чувство беспомощности. При этом к бедам 2020 года отнесли не только пандемию COVID-19, которая унесла жизни уже 1,5 миллиона человек.

Так, к ним причислили и подавленное состояние тех, кто выжил, а также гуманитарный и экономический кризис.

Кроме того, журнал напомнил о масштабных пожарах в Австралии, которые спасатели не могли потушить в течение нескольких месяцев; волне насилия и протестов в США, последовавших за убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Обложка Time time.com

"Оптимизм – наша самая нелепая и величайшая черта. В Америке не всегда бывает утро. Иногда перед ним нужно пережить темное время", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее агентство Bloomberg обнародовало топ-50 влиятельных знаменитостей, которые, по его версии, изменили мир в 2020 году.