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"Жоп*лизы и *ляди": Добкин сцепился с Соколовой и разразился угрозами сторонникам Порошенко

14.6тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины из фракции "Оппозиционного блока" Михаил Добкин обозвал сторонников действующего президента Петра Порошенко.

В свойственной грубой манере нардеп ответил на пост в Twitter украинской телеведущей Янины Соколовой. Она спросила у аудитории:

"Стадион. Игра. В мире активных болельщиков разных команд распределяются по различным секторам, а не "смешивают" на поле. Что это, по вашему мнению? И почему вы так считаете?", – спросила телеведущая.

"С каких это пор жополизов власти стали называть "активними вболівальниками"? Вас всех, млядей петиных, уже очень скоро соберут в одном месте. Отхожем", - написал он.

Добкин и Соколова

Добкин и Соколова

Соколова в долгу не осталась и сопроводила свой ответ хэштегом #чвякаетехуякаете.

"Ооооо, Михаил, ну вот, вы снова забыли о том, что вы рыцарь.. .Люблю я только вас, уже ж давно заявила. А вы оскорбляете... Соберитесь. Давайте по новой..." - написала журналистка.

Народный избранник продолжил угрожать:

"Давайте по-новой: гонять вас скоро будут, как коз сидоровых. Так понятней? Суть-то не меняется".

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"Жоп*лизы и *ляди": Добкин сцепился с Соколовой и разразился угрозами сторонникам Порошенко

"Жоп*лизы и *ляди": Добкин сцепился с Соколовой и разразился угрозами сторонникам Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый конфликт между Соколовой и Добкиным. Ранее он обозвал журналистку "рогулихой".

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Персоны
Янина СоколоваМихаил ДобкинПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Добкин красава,поставил матершинницу на место в её же стиле))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Каждому порохолизу - по осине.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Мишка Мишка где твоя улыбка...???
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