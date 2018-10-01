''Путин грамоту подписывал'': захватчик Крыма объявил голодовку

Так называемый "командир народного ополчения ЮБК", созданного во время аннексии Крыма в 2014 году, Овсеп Минасян объявил голодовку из-за сильного ухудшения жизни на оккупированном полуострове.

Как пишут "Аргументы недели. Крым", он требует остановить беспредел, который происходит в Крыму.

"Жизни нет, цены поднимаются, жить негде, во всем проблемы. Все, что сейчас волнует крымчан", - передает издание его слова.

На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в Twitter. По его словам, Минасян, который сейчас находится в Ялте, был допрошен в качестве свидетеля со стороны обвинения на судилище по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

"Грамоты этому ублюдку, которыми он сегодня обложился, подписывал лично Путин. Выданы за захват Крыма и участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов. Имеется и медалька за захват Крыма. Сам Овсеп Минасян является уроженцем Азербайджана", - написал он.

Крым. Т.н. “командир народного ополчения ЮБК” в 2014г Овсеп Минасян объявил голодовку. “Требует остановить беспредел, который происходит в Крыму. Жизни нет, цены поднимаются, жить негде, во всем проблемы. Все, что сейчас волнует крымчан”. Видео > https://t.co/faadjz4VOP 1/2 pic.twitter.com/aJUKD9TWFG — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 1 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местная газета Феодосии "Город24" пострадала из-за публикации материала о доме в Коктебеле, который принадлежит топ-пропагандисту Кремля Дмитрию Киселеву.