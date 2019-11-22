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22 ноября • обновлено в 09:22
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Жизненно необходимо: в реанимацию нужны расходники к ВАК аппаратам

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Люди, сделайте репост, очень важно! Новости с передовой плохие, вчера 7 раненых, трое из них в тяжелом состоянии, сегодня 4 раненых, один тяжелый. Война продолжается!!

В реанимацию гнойного отделения очень нужны расходники к ВАК аппаратам. Это жизненно необходимо!

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Сами аппараты мы купили, но без расходников они не работают. Один расходник стоит 1178 грн, это на одну рану, их надо много, счёт выставили на 58 тыс, с скидкой выходит 53 тыс. грн, 20 тыс. у меня есть, очень нужна Ваша помощь! ВАК аппарат, этот тот, что спасает руки и ноги, да и вообще жизнь человека.

Жизненно необходимо: в реанимацию нужны расходники к ВАК аппаратам

Facebook Натальи Юсуповой

Жизненно необходимо: в реанимацию нужны расходники к ВАК аппаратам

Facebook Натальи Юсуповой

Жизненно необходимо: в реанимацию нужны расходники к ВАК аппаратам

Facebook Натальи Юсуповой

Жизненно необходимо: в реанимацию нужны расходники к ВАК аппаратам

Facebook Натальи Юсуповой

Жизненно необходимо: в реанимацию нужны расходники к ВАК аппаратам

Facebook Натальи Юсуповой

Жизненно необходимо: в реанимацию нужны расходники к ВАК аппаратам

Facebook Натальи Юсуповой

Жизненно необходимо: в реанимацию нужны расходники к ВАК аппаратам

Facebook Натальи Юсуповой

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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