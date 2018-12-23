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"Жизнь в Крыму не изменится": в РФ по-хамски отреагировали на новую резолюцию ООН

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что голосование Генеральной Ассамблеи ООН за украинскую резолюцию о нарушении прав человека в Крыму не повлияет на жизнь на оккупированном полуострове.

"Правовых последствий нет, политические последствия, которые могли быть, уже произошли. А на жизнь в Крыму это повлияет не более, чем резолюция о Луне", – передает слова российского политика информационное агентство ТАСС.

Константин Косачев

Константин Косачев

ТАСС

Косачев считает, что подобные "антироссийские акты по Крыму" Украине помогает проталкивать Запад. Политик страны-агрессора также успокаивает себя тем, что в этом году за резолюцию проголосовало на 5 стран меньше, чем в прошлом.

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"За украинскую "агитку" высказались 65 стран, против – 27, еще 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за аналогичную резолюцию голосовали 70 стран, против – 26, а воздерживались 77 и 76 соответственно. Тенденция на отрезвление налицо", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером в субботу, 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о “Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”. За проголосовали 65 государств-членов, против — 27, 70 делегатов воздержались.

Место
Украина
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обозные дебилы, а в чем хамство?
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Да все нормальок, сказав вінторог витираючи запльований фейс. Як це по рузькі.
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Оторвать яйца косачёву.Дерьмо не должно плодиться.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Лазарева Ирина, дебилоид майданутый! оторви яйца себе! тебе они уж точно не нужны!
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